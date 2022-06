Autentica battaglia clorata. Lo striscione alla Scandone parla chiaro. «Vinci per noi». E capitan Biagio Borrelli e compagni raccolgono alla lettera la richiesta dei tifosi giallorossi, che gremiscono l’impianto di Fuorigrotta. Giocano con il cuore i ragazzi del Molosiglio, ci mettono passione ed entusiasmo, soffrono l’avvio frenetico, rimontano e azionano il sorpasso, difendono con i denti il vantaggio e lo conservano al suono della sirena, resistendo all’assalto ligure. Finale infuocato ma è la Canottieri Napoli ad accedere con pieno merito alla finale playoff, battendo in gara 3 la Rari Nantes Camogli 8-7 (parziali di 1-3, 3-0, 2-2, 2-2).

Parte forte la formazione di Angelo Temellini. In superiorità numerica Matteo Monari sblocca il punteggio (0-1). Alessandro Iaci raddoppia e Andrea Cuneo firma la rete del triplice vantaggio. Sospinta dai tifosi, ritrova la bussola la compagine di Enzo Massa e con pazienza certosina Antonio Florena mette a bersaglio l’1-3 a 25 secondi dalla fine del primo periodo.

Riacquista fiducia la Canottieri. Alla presenza in tribuna del suo concittadino illustre, Alessandro Velotto, il centroboa di Ponticelli guadagna il rigore, trasformato da Gianluca Confuorto (2-3). Scatta la molla della convinzione e Vincenzo Tozzi è abile a rubare palla e ad involarsi. Lorenzo Gardella neutralizza però la dolce palombella del classe 1999. Spinge la squadra partenopea e il centrovasca ex San Mauro piazza il 3-3 con un tiro a schizzo, impossessandosi nuovamente della sfera gialla dopo averla persa momentaneamente. Galvanizzato, il numero 5 giallorosso sale in cattedra e griffa la tripletta personale, che vale l’immediato sorpasso con l’uomo in più (4-3 ad 1’10” dall’intervallo lungo). Pesante break dei padroni di casa (3-0).

Comincia un nuovo match. Borrelli sigla il +2 (5-3). Rimedia il cartellino rosso Luca Orlando, chiudendo anzitempo la contesa. Di furbizia Giovanni Bianco conquista il rigore (il primo dei tre in favore dei liguri) e capitan Andrea Beggiato supera dai cinque metri Gianluca Cappuccio (5-4). Quanto aveva dichiarato alla vigilia («Vogliamo vincere»), il salernitano Luca Baldi lo mette in pratica, timbrando il 6-4 (e nuovo +2). Ricuce lo strappo Beggiato, portando i suoi sul -1. Sulla seconda espulsione temporanea di Monari, il tecnico Massa chiama timeout: nulla di fatto nei 35 secondi che conducono all’ultima frazione.

Posta in palio pesante e nessuno dei duellanti manifesta la volontà di cedere o arretrare. Daniele Cerchiara ribadisce il terzo +2 di serata (7-5), distaccando la Rari Nantes. Temellini chiama timeout sull’espulsione di Alessandro Zizza ma per limite di falli termina la partita di Monari. Beggiato prova a rianimare i suoi (7-6) con un altro penalty, sempre guadagnato dal solito Bianco. Arriva a 1’50” dal gong la marcatura pesante di Borrelli (doppietta): l’8-6 ravviva gli aficionados giallorossi ma in cauda venenum. Bianco ottiene l’ennesimo rigore concretizzato da Beggiato per un copione già visto (poker personale): 8-7 a 1’34”.

Finale infuocato. Fioccano i cartellini rossi. Saluta Fabio Licata, giallo per il coach ligure. Enzo Massa chiama interruzione tecnica (1’06”): sfuma la chance per i napoletani. A 23 secondi Florena conquista palla ma si fa espellere. Stessa sorte toccherà a Bianco e Tozzi. Alza un muro invalicabile il granitico Gianluca Cappuccio, che si supera con due interventi provvidenziali a 6 e a 2 secondi dalla sirena. Rari Nantes Camogli eliminata, Canottieri Napoli (nelle foto di Gianluca Madonna) in finale tra gli applausi della Scandone.