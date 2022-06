«Vogliamo vincere». Chiaro e lapidario Luca Baldi. Il centrovasca salernitano interpreta il desiderio dei giallorossi. E la Scandone decreterà domani (ore 19.30) chi andrà in finale playoff tra Canottieri Napoli e Rari Nantes Camogli.

Incidente di percorso in Liguria. Gli eventi hanno preso un’altra direzione con l’espulsione di capitan Biagio Borrelli nella seconda frazione. «Abbiamo continuato a giocare per quello che potevamo», ammette l’autore del 6-7 in controfuga. «Il terzo e il quarto tempo sono da considerarsi una partita a se rispetto ai primi due periodi, in quanto il nostro modo di giocare e anche l’approccio sono stati totalmente diversi», riferisce il numero 4. «L’assenza di Biagio ha inciso molto, venendo a mancare il fulcro del nostro attacco: abbiamo riscontrato notevoli difficoltà nel sostituirlo e alla lunga si è visto», osserva il classe 1999.

Gara 2. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile da affrontare, però siamo arrivati in Liguria tranquilli e consapevoli della prova che avremmo dovuto disputare, tant’è vero che sin da subito abbiamo imposto il nostro gioco, portandoci addirittura sul +3 (massimo vantaggio ottenuto)», riferisce Baldi.

Passo falso. «Abbiamo pagato qualche errore di troppo in fase difensiva. Sarebbe stato l’ideale chiudere la serie in due partite, però il Camogli è una buona squadra e tra le mura amiche sono cadute in molte del girone Nord quest’anno. Siamo tornarti a casa rammaricati del risultato, in quanto non è veritiero», argomenta il pallanuotista canottierino.

Analisi. «Dopo le due sfide disputate nel giro di pochi giorni, ormai possiamo dire che ci conosciamo, abbiamo giocato a carte scoperte. Sappiamo entrambi i punti di forza e di debolezza, ma sono fiducioso che domani sicuramente sarà una bella partita da vedere: match delicato e avrà la meglio chi riuscirà a mantenere la lucidità nei momenti chiave», avverte Baldi.

Gara 3. «Siamo stati bravi a fare un reset di quanto accaduto e già da dopo la partita in trasferta abbiamo iniziato a concentrarci in vista della bella».

Bilancio. «Abbiamo disputato un buon campionato, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti ma non è ancora finita. Serve un altro sforzo per guadagnarci la finale. Tutti i sacrifici di un anno sono concentrati nella partita di domani, per cui sarà fondamentale avere la giusta motivazione», conclude Baldi (nelle foto di Gianluca Madonna).