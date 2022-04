Via social, in telecronaca e in piscina ha ricevuto svariati complimenti e diffusi attestati di stima. «L’ho detto ai ragazzi negli spogliatoi, oggi mi sono veramente divertito». Come non credergli. Tre punti pesanti, una tripletta importante e diversi assist andati a buon fine. Una prestazione da incorniciare quella di Vincenzo Tozzi. Anche grazie alle sue giocate raffinate la Canottieri Napoli ha conservato la vetta della classifica, ha battuto 10-8 (parziali di 2-1, 2-1, 3-4, 3-2) una diretta concorrente come la Rari Nantes Florentia nella corsa promozione, ha allungato sulla compagine toscana, portandosi a +11 sulla formazione allenata da Luca Minetti.

«Entrambe le squadre hanno espresso una buona pallanuoto», spiega il numero 10 giallorosso. «Volevamo la vittoria e si è visto fin da subito. Siamo partiti concentrati, conoscendo le doti balistiche dei loro mancini», racconta soddisfatto il player di Pomigliano. Sorridono tutti. Enzo Massa appare appagato e alza il pollice destro alla Scandone. Geremia Massa e Gianluca Cappuccio non sono da meno. Scatta in piedi la panchina napoletana alla sirena. Esultano con il pugno destro Paolo Iacovelli, Daniele Cerchiara, Francesco Altomare e Luca Baldi. Applaude invece Antonio Vitullo, mentre Antonio Florena stringe la bottiglietta d’acqua nella mano destra e chiude il pugno sinistro. Concentrato fino alla fine il preparatore atletico Ivan Milone.

Quota 43. Godersi la testa del girone Sud è legittimo. «Non pensiamo alla classifica, il bello di questa squadra è che non sente la pressione, anche i più piccoli oggi hanno dato un contributo importante a questa striscia di vittorie», argomenta il classe 1999, approdato a 16 marcature stagionali. Bene anche Luca Orlando e Domenico Mutariello.

Schizza in piedi il pubblico di Fuorigrotta sul 6-4 nella terza frazione di gioco. Applausi a scena aperta per Tozzi, autore di un guizzo magico, che coglie impreparato il portiere Massimo Cicali. «Il terzo gal è tutto merito di capitan Biagio Borrelli. In allenamento proviamo spesso queste deviazioni. Nel caso specifico Florena è stato bravissimo a capire che volevo la palla tesa». E così è stato. Una intuizione fulminea, che non ha lasciato scampo alla retroguardia biancorossa.

Due i rigori procurati dal centroboa di Ponticelli e altrettante realizzazioni di Gianluca Confuorto dai cinque metri (7-5 e 9-7) nel terzo e quarto periodo. Esecuzioni perfette. «Ora ci godiamo questa settimana di stop, pensando già alla prossima sfida contro la Roma Vis Nova», seconda forza del campionato, staccata di tre lunghezze. Altro big match in calendario sabato 23 aprile al Foro Italico contro i capitolini, che hanno superato nel duello interno Copral Muri Antichi 11-8.

Vola la Canottieri Napoli, regalando grandi emozioni. Blinda la porta Gianluca Cappuccio, non una novità. Positive le considerazioni di Aiello (centroboa catanese del Posillipo) espresse nei confronti del suo ex compagno di squadra in biancazzurro. «Emiliano è stato troppo buono, ci lega una grande amicizia, che va oltre i colori delle società in cui giochiamo. In questo mondo pallanuotistico ci sono davvero poche persone umili e disponibili come lui», conclude Tozzi (nelle foto di Gianluca Madonna). La prima della classe intende preservare a lungo lo scettro della gloria.