Incroci pericolosi. La prima della classe affronta la terza forza del girone Sud. La seconda classificata sfida la quarta. Regala intrecci interessanti la 19esima giornata di serie A2. Desiderosa di preservare la vetta e consolidare il primato, la Canottieri Napoli punta a battere la Rari Nantes Florentia domani pomeriggio (ore 18) alla Scandone. Capitan Biagio Borrelli e compagni proveranno ad approfittare del turno tra la Roma Vis Nova e Copral Muri Antichi (ore 16.30) al Foro Italico. I terribili ragazzi del Molosiglio scenderanno in vasca a Fuorigrotta, già sapendo il risultato dei capitolini.

Niente calcoli. «Fa piacere ritrovarsi in vetta a 40 punti e con un vantaggio di tre lunghezze sulla diretta inseguitrice. E’ uno stimolo in più per lavorare ancora meglio», spiega alla vigilia Enzo Massa. «Il lavoro sta pagando, alla base c’è una preparazione che viene da lontano. Non è facile vincere a Sori né in trasferta altrove», ammette il mister della Canottieri. «In Liguria abbiamo giocato all’aperto: faceva freddo e tirava vento. E poi la trasferta è stata lunga e impegnativa», ricorda l’allenatore napoletano. «Rari Nantes Sori abituata a giocare in queste condizioni, per noi particolarmente avverse. E’ stato un segnale importante», rivendica orgoglioso Massa. «Di maturità e di compattezza». Utili le notizie che sono pervenute dalla Nannini, dove i biancorossi hanno prevalso di misura (9-8) sulla Roma Vis Nova. «Rispettiamo i nostri avversari, perché hanno dimostrato di essere competitivi».

Big match. Primo confronto stagionale con la compagine allenata da Luca Minetti. Sarà assente il pescarese Andrea Di Fulvio. Si prevede un ciclo stimolante a partire dal secondo sabato di aprile. Seguiranno due trasferte insidiose contro la Vis Nova e i Muri Antichi per definire la griglia playoff. «C’è grande entusiasmo», avverte la guida canottieriena, che dispensa fiducia. «I ragazzi stanno bene, consapevoli di ben figurare con la Florentia. Si preannuncia una bella partita e daremo il massimo come sempre», annuncia convinto Massa.

Molosiglio. «Sono contenti al Circolo, euforia evidente. Soddisfatto il vicepresidente sportivo Marco Gallinoro». Massa potrà contare sull’intero gruppo. «Non manca nessuno all’appello per fortuna». Sarà dunque possibile attivare rotazioni, gestire i cambi in corso d’opera, dosare le forze nei momenti topici. «Mi aspetto una discreta presenza di pubblico, considerato l’orario positivo e visto che il Posillipo non gioca. E’ sempre gradito qualche tifoso in più, qualche appassionato di pallanuoto in più sulle gradinate, perché Canottieri Napoli-Rari Nantes Florentia è una gara di cartello, una volta si battagliava per lo scudetto». Due formazioni blasonate che ambiscono a ritornare in A1. «La Roma Vis Nova e la Florentia hanno imbastito roster per il salto di categoria. Il nostro un graduale percorso di crescita, almeno nelle intenzioni iniziali di stagione». Sarà essenziale non cedere terreno, tutto quello che viene è guadagnato.

Titolo e vanto. Il Coni ha conferito ad Enzo Massa la Palma di bronzo al merito tecnico per l’anno 2020, in riconoscimento dei risultati ottenuti in qualità di tecnico. Una prestigiosa onorificenza che attesta le eccelse capacità dell’allenatore giallorosso e un significativo riconoscimento per l’impegno profuso negli anni. Il plurititolato coach partenopeo (nelle foto di Gianluca Madonna) ha ricevuto la lettera di congratulazioni da parte di Giovanni Malagò, presidente del Coni.