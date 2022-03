Domenica clorata. A distanza di 24 ore dal successo maturato al Foro Italico con l’Olympic Roma (5-12), la Canottieri Napoli si ripete e fa suo il recupero della settima giornata di serie A2. Capitan Biagio Borrelli e compagni battono la Rari Nantes Sori 11-7 (parziali di 3-1, 2-1, 1-2, 5-3) e consolidano il secondo posto in classifica (28 punti), riducendo il distacco dalla capolista Vis Nova (31).

I liguri si ritrovano nuovamente a Fuorigrotta e incassano il secondo ko ravvicinato dopo la sconfitta di ieri pomeriggio con l’Aktis Acquachiara (10-4). Non accusano la stanchezza i giallorossi, complice la strategia vincente messa a punto dal tecnico Enzo Massa: rotazioni e schemi variabili consegnano l’intera posta in palio ai ragazzi del Molosiglio. E poi incidono la tripletta di Domenico Mutariello e le doppiette firmate da Geremia Massa, Luca Baldi e Alessandro Zizza. Top scorer della formazione allenata da Pietro Ivaldi il capitano Marco Mugnaini, artefice di una cinquina.

Due i rigori falliti. Nel primo periodo Alessandro Benvenuto ipnotizza Gianluca Confuorto, nella seconda frazione il numero 4 ligure colpisce la parte bassa della traversa. Gara vibrante sin dalle prime battute, con gli ospiti che si portano in vantaggio, sfruttando la superiorità numerica. Costruiscono il +3 i partenopei con Antonio Florena, che sigla il 4-1: bastano alla calottina numero 6 appena 47 secondi del secondo quarto. Mutariello conferma il trend positivo (5-2) e si va al cambio campo e panchine.

Nel «tempo della verità» il Sori prova a rientrare con la controfuga di Giovanni Congiu (5-3) e la ripartenza di Mugnaini (6-4) a 22 secondi dallo scadere, inframmezzate dalla segnatura di Geremia Massa.

Gli ultimi otto minuti registrano le controfughe di Baldi (7-4) e quella di Mugnaini (7-5). Sull’espulsione definitiva di Matteo Cappelli, Daniele Cerchiara sgancia l’8-5. Chiama timeout Enzo Massa a 3’10” dal termine. Il salernitano Baldi raccoglie e concretizza l’assist di Vincenzo Tozzi in superiorità numerica (9-5). Risponde con un potente fendente nell’angolo Marco Giordano (9-6). C’è gloria anche per il figlio d’arte Zizza (nelle foto di Gianluca Madonna), che griffa due reti consecutive (11-6): assist di Luca Orlando, azione con l’uomo in più. A 2 secondi dalla sirena il sigillo di Mugnaini (11-7).