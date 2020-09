Distanziati ma uniti. Nel pieno rispetto del protocollo sanitario e delle linee guida. La Canottieri Napoli, allenata da Enzo Massa, ha ripreso la preparazione in vista del campionato di serie A2. Capitan Biagio Borrelli e compagni tornano a ripopolare la piscina del Molosiglio. Dopo aver effettuato gli opportuni test sierologici, risultati tutti negativi, cui sono stati sottoposti i giocatori e i tecnici, ecco la ripartenza tanto desiderata dopo mesi di stop.



A salutare la squadra il presidente Achille Ventura, che ha voluto augurare ai pallanuotisti un campionato degno della grande tradizione giallorossa. Non sono mancati i saluti e gli incoraggiamenti del vicepresidente sportivo Marco Gallinoro e degli allenatori delle giovanili Enzo Palmentieri e Alessandro Avagnano.



Primo test stagionale il quadrangolare con Posillipo, Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Carpisa Yamamay Acquachiara fissato nella prossima settimana nelle acque antistanti il Circolo Rari Nantes Napoli, in occasione della «Settimana del Mare». Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA