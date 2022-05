La Roma Vis Nova conferma la vetta, la Canottieri Napoli consolida il secondo posto. Finisce ad armi pari la sfida tra giallorossi alla Scandone: 7-7 (parziali di 2-0, 2-2, 1-3, 2-2). Primato assicurato per i ragazzi di Alessandro Calcaterra ad una giornata dal termine della regular season, che escono imbattuti dall’impianto di Fuorigrotta. Capitan Biagio Borrelli e compagni giocano per la testa del girone Sud, ma i pallanuotisti del Molosiglio non riescono nell’intento di riprendersi la rivincita e il comando del raggruppamento.

Parte bene la formazione di Enzo Massa e la doppietta di Daniele Cerchiara porta avanti la compagine partenopea nella prima frazione. Accorcia Alessio Navarra in avvio di secondo quarto (2-1). Riporta i suoi sul +2 il centroboa di Ponticelli. Ritmi alti e nutrita presenza di pubblico sugli spalti ad ammirare il big match di giornata. Andrea Poli fissa il 3-2 ma recrimina la panchina napoletana per il rigore non dato ai danni di Borrelli. E proprio il numero 11 scarica in rete di potenza il 4-2 a 1'18" dall’intervallo lungo.

Luca Provenzani ricuce lo strappo (4-3). La Canottieri insiste e guadagna nel terzo tempo il penalty (stavolta assegnato) sempre con Borrelli. Implacabile Gianluca Confuorto dai cinque metri, che trafigge Vincenzo Correggia (5-3). La Vis Nova aumenta la forza d’attacco e sferra il doppio colpo con Emanuele Ferraro e Gabriele Carchedi (5-5) in superiorità numerica (palo e palla che carambola in rete). Spende il primo timeout Enzo Massa, i padroni di casa smarriscono la via del gol e il salvataggio di Gianluca Cappuccio a 2 secondi dal termine stoppa i tentativi avversari.

Escono per limite di falli il salernitano Luca Baldi e Vincenzo Tozzi. Ancora Cappuccio a dire di no: straordinario e provvidenziale l’estremo difensore classe 1992. Arriva la tripletta di Borrelli, che guadagna espulsione e segna il 6-5. La Roma tiene il passo con la palombella dolce di Andrea Narciso (6-6). A 2’47” dalla sirena la controfuga di Confuorto spiana la strada al tris di Cerchiara (7-6). L’ultimo squillo a cura di Emanuele Ferraro (7-7). Gli allenatori azionano gli ultimi timeout a disposizione: Calcaterra (18”), Massa (15”). Cappuccio tenta di sorprendere il suo collega Correggia: finisce con un nulla di fatto.

«È stata una bella partita intensa», commenta Cerchiara. «Stiamo disputando un campionato di alto livello e meritiamo di stare nelle posizioni di vertice», ribadisce il numero 3 giallorosso. «Dispiace non aver conquistato l’intera posta in palio e cercheremo di finire al meglio la stagione», assicura convinto l’artefice della tripletta e di una prova convincente (nelle foto di Gianluca Madonna).