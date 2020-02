«Tutto nella norma». Come prevedibile, risultato scontanto all'Alba Oriens di Casoria. Impossibile resistere allo strapotere in acqua della Leonessa d'Italia. Canottieri Napoli - Brescia finisce 7-10 (parziali di 0-2, 3-3, 1-3, 3-2). Cala il suo poker Giacomo Cannella, oro alle Universiadi 2019, che contribuisce in maniera determinante alla vittoria finale della compagine di Sandro Bovo.



Nell'anticipo della 15esima giornata di serie A 1, dovuto agli impegni di Champions League di Marco Del Lungo e soci contro l'Eger dell'ex posillipino Vlachopoulos alla Mompiano, il club del Molosiglio ritrova il canadese Matthew Halajian (nella foto di Teambomber) e il numero 9 giallorosso bagna il suo ritorno con la tripletta. Doppietta, invece, siglata da Biagio Borrelli.



Turno proibitivo per capitan Umberto Esposito e compagni, chiamati a misurarsi con i colossi lombardi dell'acqua clorata. Buona prova dei ragazzi di Christian Andre', che pero' non raccolgono punti preziosi in chiave salvezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA