Ultimo aggiornamento: 18:45

Delfino armonioso. Sole, sorrisi e nuoto. «L’acqua è l’elemento più importante della mia vita, mi ha accompagnato da quando ero bambina». E continua tuttora. Atleta dellatesserata per leillumina il. «Ripresa degli allenamenti dopo 52 giorni di», spiega la stella di«E’ sempre bello rientrare a casa, poi la vasca del Molosiglio d’estate è spettacolare, quindi un piacere nuotare», ammette la bionda campionessa, che agli, anno deldella Canottieri, ha vinto l'oro nella staffetta 4x200m stile libero, con, stabilendo anche il nuovo record dei campionati con il tempo di 7'50"53.«Sono contenta di aver ritrovato il direttore tecnico e capo allenatore giallorosso. Mancavo al circolo da dicembre 2019, perché dovevo scendere a Napoli a marzo: purtroppo, per il dilagare del, sono rimasta bloccata con il volo già prenotato», osserva.Ambizioni solo rimandate, sognonon interrotto. «Il motore non si è mai spento», sottolinea Stefania, che rincorre la sua aspirazione. In bacheca 30 allori italiani per la classe 1993, che si è particolarmente distinta aisia a, in, nel, che a, in, nel 2018, dando continuità di risultati e salendo sul gradino più alto del podio.«Sarò ancora qualche giorno a Napoli, poi tornerò aper seguire i lavori di casa, che ho comprato». Non smetterà certo di allenarsi. «Farò un altro collegiale con Federica Pellegrini». Proprio come lavinse tre titoli italiani nel 2013 e 2014. Briciole di vanità (concesse) e non solo. «Riscenderò con calma». E Napoli sarà pronta a riabbracciarla.