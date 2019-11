Scatta con Canottieri Napoli-Sport Management a Casoria (ore 15) il programma della settima giornata di serie A1. Difensore puteolano trapiantato da quattro anni a Busto Arsizio, Giuseppe Valentino torna in Campania, per affrontare i giallorossi. Mastini alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo, dopo le tre vittorie e il pareggio contro Trieste.



«Scaramanzia a parte, la Canottieri è sempre una squadra difficile da affrontare, poi gioca in casa ed è importante essere concentrati», osserva il gigante classe’90 (nella foto di Simone Squarzanti). «Giocare a Napoli ha sempre le sue difficoltà e la Canottieri può fare brutti scherzi», avverte alla vigilia Valentino. «Noi siamo pronti, arriviamo da settimane di buone prestazioni e speriamo di confermarci anche a Napoli», ammette Giuseppe, consapevole della qualità della formazione bustocca, che vanta nelle sue file il centroboa di Prato Lorenzo Bruni, oro alle Universiadi di luglio, e i due campioni del mondo Gianmarco Nicosia e Vincenzo Dolce, ex di turno.



«La partita presenta tante insidie. Affronteremo una squadra che in vasca ce la metterà tutta, perché ha assolutamente bisogno di punti, per risalire in classifica. Dovremo, perciò, partire con la massima concentrazione e non commettere l’errore di sottovalutare l’avversario», ammonisce i suoi alla vigilia il salernitano Dolce.



Capitan Umberto Esposito e soci sono chiamati ad una prova di orgoglio e di grande concentrazione. L'incontro sarà arbitrato da Bruno Navarra e Gianluca Centineo. «Una gara difficile contro un avversario fortissimo. E’ inutile fare calcoli, bisogna solo cercare di evitare cali di concentrazione e metterci la giusta cattiveria agonistica», commenta il tecnico canottierino Christian Andrè. © RIPRODUZIONE RISERVATA