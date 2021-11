Buona la prima. A Santa Maria Capua Vetere, causa la perdurante indisponibilità della piscina Felice Scandone, dilaga la Canottieri Napoli, che supera agevolmente il Tuscolano 14-11 (parziali di 1-1, 3-1, 5-4, 5-5). Avvio convincente della formazione di Enzo Massa e del viceallenatore Paolo Iacovelli nel girone Sud. Capitan Biagio Borrelli (autore di una doppietta) e compagni costruiscono minuziosamente il vantaggio, poi non più colmabile dagli avversari. Top scorer e match winner Gianluca Confuorto, protagonista indiscusso e autore addirittura di ben sei reti.

«Fondamentale vincere all’esordio, non è mai semplice all’inizio», commenta soddisfatto il centrovasca classe 1998. «Lo scarto poteva essere maggiore ma va bene così per ora», afferma il pallanuotista numero 5. «Ci tocca lavorare e registrare meglio la difesa. Proveremo ad aumentare la concentrazione e in settimana analizzeremo in dettaglio gli errori commessi», conclude Confuorto. Debutto con gol per Vincenzo Tozzi, ex Acquachiara, e tripletta di Daniele Cerchiara. Nel primo tempo Gianluca Cappuccio para un rigore a Graziosi.