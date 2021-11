«Arriva però il momento dove le favole finiscono e non sempre c’è un lieto fine. Sperando di tornare a guardarti su palcoscenici molto più importanti, ora è arrivato il momento di salutarci. Per sempre con me, ciao Acquachiara». Con il suo post su Facebook l’ex capitano biancazzurro, Vincenzo Tozzi, avvisa i naviganti che indosserà la calottina della Canottieri Napoli e sabato 13 novembre debutterà in giallorosso contro il Tuscolano (ore 16.30) a Santa Maria Capua Vetere. Sì, perché la piscina Scandone (Felice solo di nome!) è ancora drammaticamente chiusa, nel più generale e assordante silenzio, pur disponendo di due vasche della stessa lunghezza. «Non è stato facile lasciare dopo 11 anni la società dove sono nato e cresciuto», ammette il classe 1999.

Aria nuova. Dalla periferia al centro: da Pomigliano al cuore di Napoli. «Il Circolo Canottieri è una realtà fantastica. E’ un ambiente molto bello, dove mi trovo veramente bene. Mi hanno accolto come se fossi da sempre uno di loro, questo è molto importante», spiega il pallanuotista partenopeo, che conserverà il numero 10.

Serie A2-girone Sud. «Sarà un campionato interessante, cercando di crescere partita dopo partita. Siamo una squadra giovane, made in Naples e senza stranieri, un motivo in più per trovare subito l’intesa», osserva Tozzi. «Si preannuncia una regular season equilibrata e molto difficile. Non ci saranno risultati scontati, perché ci sono 5-6 squadre che possono ambire ai playoff».

Obiettivi stagionali. «Gli stimoli sono davvero tanti, ho voglia di divertirmi e dare una mano a questa squadra», asserisce convinto Vincenzo (nella foto di Manuel Schembri), animato dal consueto entusiasmo.

Molosiglio. «Sono orgoglioso che un Circolo così blasonato abbia puntato su di me. Un ringraziamento particolare va al vicepresidente sportivo Marco Gallinoro e al tecnico Enzo Massa, che in due mesi si sono prodigati al massimo per portarmi a sposare il progetto della Canottieri Napoli», conclude Tozzi. La nuova avventura è ormai alle porte.