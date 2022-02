Saracinesca. Se capitan Biagio Borrelli si è scatenato durante la stracittadina, rifilando sei reti ai cugini biancazzurri, Gianluca Cappuccio ha sbarrato la strada alla rimonta acquachiarina, depotenziando le sortite offensive di Daniele De Gregorio e soci. Sono ben visibili le mani del classe 1992, il più grande della formazione allenata da Enzo Massa, nel recupero della sesta giornata di serie A2.

«Siamo tornati finalmente a giocare a Fuorigrotta nella bellissima piscina Scandone. E’ stato un bel derby, combattuto fino alla fine», spiega l’ex portiere del Posillipo, alla vigilia della sfida con la Vela Nuoto Ancona.

«Quella con l’Acquachiara è stata una partita ricca di emozioni, che ha visto affrontarsi a viso aperto due squadre con molti giovani napoletani e campani in rosa: proprio per questo motivo è stata molto sentita da parte di entrambe le formazioni», ricorda Cappuccio, inossidabile veterano.

«Sicuramente avremmo potuto far meglio, sia in attacco sia in difesa. Abbiamo commesso degli errori che non ci possiamo permettere, se vogliamo stazionare nella parte alta della classifica», ammette l’estremo difensore giallorosso. «Domani pomeriggio (ore 18) con i marchigiani non sarà sicuramente semplice, sono una formazione che milita da anni in A2, con molti giocatori esperti in organico».

Molosiglio. «Mister Massa ci sta preparando al meglio, per continuare questa striscia di risultati positivi e contiamo di fare bene. Non possiamo permetterci altri passi falsi come è successo contro il Latina», unica battuta di arresto nel girone Sud. Come di consueto, farà la sua parte Gianluca Cappuccio (nella foto di Gianluca Madonna), una sicurezza tra i pali.

All’andata (20 novembre 2021) finì 6-9 in favore dei napoletani. Tra le mura amiche i canottierini proveranno a consolidare il secondo posto.