Striscia blu e palla gialla. I pallanuotisti della Canottieri Napoli hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà al popolo ucraino in un modo originale. Capitan Biagio Borrelli e compagni hanno deciso di contrassegnare il braccio che utilizzano per il consueto alzo e tiro con un tratto che richiama la bandiera dell’Ucraina, mentre l’altro colore da rintracciare nell’orlo della calottina e nella sfera che normalmente utilizzano in gara. Un gesto semplice fatto con il cuore e al contempo un messaggio di pace e di sostegno in un momento davvero delicato.

Alla Scandone i giallorossi raccolgono, forse in maniera inaspettata, il primo pareggio stagionale. Finisce 5-5 con la Vela Nuoto Ancona (parziali di 0-1, 1-0, 3-1, 1-3). Scivola momentaneamente al terzo posto la formazione del Molosiglio, superata di una lunghezza dalla Rari Nantes Florentia (23) in classifica. I ragazzi di Enzo Massa devono recuperare la sfida con il Sori, fissata in programma domenica 6 marzo tra le mura amiche.

Simone Pantaloni porta in vantaggio la formazione ospite a 25 secondi dalla fine del primo periodo. Antonio Florena innesca e chiude la controfuga che vale il pareggio a 1’04” dall’intervallo lungo. Le squadre vanno al cambio di campo e panchine sull’1-1. La terza frazione vede subito in avvio la rete di Luca Baldi (2-1). Per tre volte il club del Molosiglio costruisce il +2, che però viene puntualmente azzerato. Abile a conquistare il penalty Domenico Mutariello, trasformato lucidamente da Gianluca Confuorto (3-1). Accorcia Mattia Milletti (3-2). Borrelli griffa il 4-2.

Nell’ultimo periodo i marchigiani mettono a referto lo stesso parziale realizzato dai napoletani nel «tempo della verità». In diagonale sigla la sua doppietta Milletti (4-3). Non è da meno Baldi, autore del 5-3. Poi il turno di Pantaloni: il suo bis fa registrare il 5-4. Chiama timeout il coach canottierino nella speranza di sfruttare l’uomo in più (2’54” dalla sirena): non accade nulla. Nicola Breccia scavalca Gianluca Cappuccio e realizza il definitivo 5-5 (2’21”). La Vela Nuoto Ancona utilizza il suo timeout senza esito sperato. Il sussulto di Borrelli a 15 secondi dalla sirena e il tentativo disperato da porta a porta sul gong dell'ex portiere del Posillipo (nelle foto di Gianluca Madonna) non mutano le sorti dell’incontro.