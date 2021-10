Eolo e Nettuno. Si affidano al dio dei venti e a quello del mare per la buona riuscita della rassegna. E le premesse appaiono decisamente incoraggianti. Al via la Coppa Italia di Vela d'Altura, evento organizzato dalla Canottieri Napoli, in collaborazione con la Lega Navale e la Marina Militare. Le imbarcazioni pronte a solcare le acque del Golfo da venerdì 29 a domenica 31 ottobre. Si chiude così la classifica del Trofeo Masserotti Armatore 2021 con l’assegnazione degli ambiti trofei.

«Dopo i successi delle nostre imbarcazioni Ulika e Scugnizza, siamo felici e soddisfatti di ospitare quest’anno la Coppa Italia. Il nostro club è predisposto e dotato di conoscenza e strutture atte alla organizzazione di grandi eventi in mare e non sarà solo una kermesse sportiva ma anche di promozione e turismo per la città di Napoli», spiega entusiasta Achille Ventura, presidente della Canottieri Napoli. «Siamo davvero orgogliosi di poter effettuare la premiazione del Trofeo Masserotti Armatore 2021, che si terrà nel contesto della Coppa Italia di Napoli. Una location che rappresenta un punto fermo nella storia della nostra Altura. Inoltre sono certo che il Golfo napoletano saprà dare come sempre il meglio di sé, regalando delle splendide regate alle importanti imbarcazioni in gara per l’edizione 2021», afferma convinto Fabrizio Gagliardi, presidente dell’Uvai.

L’attuale classifica vede in testa Vincenzo De Blasio con Scugnizza, IY 11.98. Nella classe A Raffaele Giannetti con Duende Aeronautica Militare, Vismara 46. Nella classe B Carlandrea Simonelli con Fantaghirò, Swan 42. Nella classe C Vincenzo De Blasio con Scugnizza, IY 11.98. Nella classe D Vincenzo Ricordo con Northern Light, Dufour 34 Mod. Minialtura. Centro Nautico Bardolino con Eavle, SB20.

Fervono intanto i preparativi al Molosiglio, dove stanno arrivando gli equipaggi. Oltre alla classifica Overall, si assegnerà l’ambito Trofeo a squadre Enway, che lo scorso anno fu conquistato proprio dal Sodalizio giallorosso con le due imbarcazioni Ulika gruppo A, Swan 45 di Andrea Masi e Scugnizza gruppo B, Italia Yacht 11.98 di Vincenzo de Blasio. Sarà un fine settimana all’insegna della Grande Bellezza.