Memorial Gianpaolo Vespoli 2023 a Capri, vincono Abdellah Latam e Francesca Maniaci

Si è conclusa con la vittoria di Abdellah Latam dell’Asd International Security e Francesca Maniaci dell’Atletica Marcianise Asd, la seconda edizione del Memorial Gianpaolo Vespoli.

La gara podistica organizzata da Camelot Sport e dalla Poly Running Capri, presieduta da Sergio De Martino, è dedicata al giovane runner caprese scomparso tre anni orsono.

Grande partecipazione c’è stata oggi in piazzetta, alla partenza degli atleti che hanno percorso un circuito di circa 10Km che è iniziato a pochi metri dalla piazzetta per snodarsi lungo le vie veicolari, quali via Roma, via Provinciale Marina Grande, Marina Grande e via Don Giobbe Ruocco, per continuare attraversando i due golfi, via provinciale Marina piccola, fino a piazzetta Antonio De Curtis (Totò) con i Faraglioni da sfondo per risalire poi attraverso i tornanti della storica via Krupp riaperta quest’anno, dove la maratona si avviava a concludersi con i circa 200 atleti, provenienti da diverse regioni d’Italia, e tra loro anche qualche straniero, che non si sono fatti distrarre dalle bellezze naturali intorno e, dopo essere arrivati in via Camerelle, la strada dello shopping di lusso, hanno fiancheggiato il Grand Hotel Quisisana prima di raggiungere il traguardo sotto l’ombra del Campanile, dove erano attesi dai mini atleti delle scuole sportive isolane, dal tennis al calcio, dal basket e dai mini atleti dell’associazione Capri Senza Barriere dedicata ai soggetti fragili, che entusiasti hanno assistito alla premiazione dei vincitori che sono saliti sul palco per ricevere dalle mani del presidente Sergio De Martino le coppe e le medaglie messe in gara.