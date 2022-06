La sempreverde Capri-Napoli prende il via da Marina Grande

Si sono tuffati questa mattina nelle acque di Marina Grande a Capri, i primi 31 partecipanti iscritti alla 57esima edizione della Capri - Napoli 2022, Tra gli atleti impegnati in staffetta anche l’argentino Claudio Plit, recordman in fatto di partecipazioni nella gara ufficiale.

La storica gara che viene seguita con passione anche da tutti gli isolani che amano questa competizione di nuoto di gran fondo, che si svolge da oltre mezzo secolo, tra le acque di Capri e Napoli. Anche quest’anno i nuotatori che partecipano alle tre competizioni in mare partiranno da Le Ondine Beach Club, storica location della Capri -. Napoli e che ancora una volta è stata messa a disposizione grazie alla disponibilità di Gemma Rocchi proprietaria dello storico beach club di Marina Grande.

Dopo la prima competizione di oggi che si concluderà nelle acque antistanti al Circolo Nautico Posillipo, il secondo e il terzo appuntamento si svolgeranno sempre con partenza da Capri i giorni 1 e 8 luglio con grande soddisfazione espressa dall’organizzatore Luciano Cotena anch’esso campione di nuoto che ha gareggiato negli anni giovanili alla maratona in mare, così come hanno partecipato anche due capresi nelle loro categorie, la nuotatrice Anna Mazzola scomparsa da poco che conquistò il titolo mondiale e l’allora giovane Ottavio Serena il nuotatore caprese anche lui scomparso che si aggiudicò il titolo di Primo Degli Italiani nella categoria giovani, ed è proprio per questi legami profondi che questa mattina sul beach club di Marina Grande sembrava una festa non solo di sport ma anche un evento caprese che il campione Luciano Cotena sta riuscendo a portare avanti con il suo grande entusiasmo non solo di sportivo che ha preso parte alla vitalica competizione, ma anche da caprese di adozione.