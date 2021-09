Capri-Napoli, festa per gli atleti al Gran Caffé Gambrinus

Come da tradizione, i nuotatori italiani e stranieri iscritti alla maratona di gran fondo Capri-Napoli Trofeo Farmacosmo in programma domenica 5 settembre sono stati accolti al Gran Caffé Gambrinus in piazza Trieste e Trento dai titolari Antonio Sergio e Massimiliano Rosati. L'organizzatore Luciano Cotena e il team di atleti hanno ricevuto gli auguri in vista della gara che partirà dal Lido Le Ondine di Capri con arrivo, dopo circa sette ore, nei pressi del Circolo Canottieri Napoli. «Alla vigilia della gara, ogni anno, vogliamo questo incontro per sottolineare il legame tra il nostro storico locale e un evento sportivo storico come la Capri-Napoli», ha spiegato Antonio Sergio.