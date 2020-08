Lo sport torna protagonista a Napoli, mettendo al centro il mare e le bellezze del suo straordinario Golfo. Lo fa con la 55esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara internazionale più famosa al mondo domenica 6 settembre porterà in Campania alcuni dei più forti nuotatori a sfidarsi sulla distanza dei 36 km che separano Capri da Napoli.



Una sfida doppia quest’anno per gli organizzatori, che nonostante le difficoltà legate alla pandemia non hanno voluto far mancare il tradizionale e atteso appuntamento sportivo. La manifestazione sarà presentata in una conferenza stampa martedì 1 settembre nell’ Antisala dei Baroni del Maschio Angioino con inizio fissato alle ore 11.45.



Alla conferenza saranno presenti tra gli altri l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello; l’assessore al Mare, Lucia Francesca Menna; il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli; il presidente del comitato campano della Fin, Paolo Trapanese; il coordinatore tecnico e logistico della Fin per il nuoto in acque libere, Stefano Rubaudo; la guida tecnica della Fiamme Oro Napoli, Luca Piscopo; Fabio de Concilio, Ceo di Farmacosmo, main sponsor della gara, e il presidente del comitato organizzatore e referente della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, Luciano Cotena. © RIPRODUZIONE RISERVATA