E' cominciato il conto alla rovescia per l'edizione numero 55 della Capri-Napoli, la maratona del Golfo in programma domenica 6 settembre, con partenza dall'isola alle ore 10.15 e arrivo nel pomeriggio presso la Canottieri Napoli. Guidati dall'organizzatore Luciano Cotena, i 15 atleti sono sbarcati sull'isola per essere ricevuti dalle autorità cittadine. Sabato 5, alle ore 11.30, la comitiva sarà ricevuta al Gambrinus, lo storico bar di piazza Trieste e Trento, dove riceverà gli auguri per la gara dal proprietario Antonio Sergio.