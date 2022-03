Capri prima tappa del Circuito dei tornei paralimpici Fisdir

Capri. Parte oggi, dagli storici campi del Tennis Club Capri, la prima tappa del Circuito Nazionale dei tornei di tennis FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), organo a cui il Comitato Italiano Paralimpico ha delegato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo di tutta l'attività sportiva delle 22 discipline destinate agli atleti OPEN e C21 (sindrome di Down).

Patrocinato dalla Città di Capri, dall’Assessorato allo Sport e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, il torneo, che ha richiamato 11 società da tutta Italia, è stato fortemente voluto dal celebre circolo tennistico caprese della famiglia Breglia ed è stato promosso da due rinomate icone dell’imprenditoria caprese, una del gioiello, Chantecler, e una dell’ospitalità, Hotel Quisisana. Oltre alla FISDIR e al Comitato Italiano Paralimpico, il torneo ha goduto del supporto della FIT, Federazione Italiana Tennis, di INAIL e SuperAbile INAIL. Sul territorio, hanno fornito inoltre un importante contributo anche varie realtà sensibili alle tematiche dello sport e dell’integrazione, tra cui il Consorzio Luna e l’Associazione Capri Senza Barriere. Presenti all’evento anche il Sindaco di Capri, Marino Lembo, e l’Assessore Paola Mazzina, che hanno portato i saluti dell’Amministrazione Comunale. Il circuito nazionale si concluderà a Milano e vedrà la partecipazione di più di cinquanta atleti, una trentina dei quali già presenti oggi e domani sull’isola insieme ai rispettivi accompagnatori.



“È la prima volta che in Campania si svolge una manifestazione di tennis FISDIR - commenta Vincenzo Morgante, Referente Tecnico Nazionale - le difficoltà logistiche legate al dover trasferire i partecipanti su un’isola sono state brillantemente superate dal grande lavoro del Tennis Club Capri, che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio al fine di permettere ai nostri atleti di trovarsi nelle migliori condizioni possibili, nonostante ci troviamo ancora in bassa stagione.”

L’evento ha un triplice obiettivo: incoraggiare la pratica e l’accessibilità del tennis, sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disabilità intellettivo-relazionali e infine promuovere una pratica sportiva basata sulla convinzione che lo sport migliori la qualità della vita e le capacità di ciascuno. Domani, il circolo Tennis Club Capri ospiterà le premiazioni di questa prima tappa caprese del circuito, che ha lanciato un importante messaggio di inclusione, condivisione e crescita, tutti valori più che mai necessari per superare gli strascichi psicologici della pandemia.