Nuovo sponsor per il Napoli Femminile che da questa stagione tornerà a giocare in serie A: siglato un accordo fino al 2022 con Caputo - Il Mulino di Napoli, azienda leader nella produzione della farina. «Avere al fianco imprenditori del livello di Carmine e Antimo Caputo rappresenta per noi motivo di soddisfazione - spiega il patron del club Lello Carlino -. È con accordi del genere che possiamo centrare l’obiettivo che mi sono prefisso: valorizzare il Napoli nel mondo attraverso il calcio femminile». Per Antimo Caputo «la scelta di accompagnare il Napoli Femminile è nata dal desiderio forte di “fare squadra” in questa città e di condividere i valori di uno sport pulito ed in grande sviluppo quale appunto il calcio femminile. Siamo certi che macineremo grandi risultati».



La maglia sarà svelata martedì 28 in occasione della presentazione della squadra che si terrà alle ore 12 nel cortile del Maschio Angioino. Interverranno il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l'assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello, il presidente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, le calciatrici del Napoli Femminile, lo staff tecnico della squadra, e anche la presidente della Divisione Femminile della Figc, Ludovica Mantovani, che nell'occasione consegnerà al Napoli Femminile il trofeo per la vittoria del campionato di Serie B. Ultimo aggiornamento: 12:03