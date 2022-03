Pallanuotisti, ospiti d’eccezione e un pensiero rivolto all’Ucraina. Si avvertono certamente i 117 anni di sport e di storia ma la Cargomar Rari Nantes Napoli guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Dopo la promozione conquistata lo scorso 15 luglio, la compagine biancoceleste riparte dalla serie B. Linea green grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo, il Circolo Canottieri Napoli, la Waterpolo Lions e l’Aktis Acquachiara.

A fare gli onori di casa Paolo Caccese, delegato alla pallanuoto del club di Santa Lucia. «Con gioia sincera presentiamo la squadra. I giovani si sono assunti la responsabilità di difendere i nostri colori, sono il fulcro intorno al quale ruota il Circolo. E il conio Settebello è nato proprio qui, nomignolo diventato il timbro dalla Nazionale italiana. Le grandi storie iniziano con piccoli passi e piccole intuizioni, che poi possono diventare grandi e porsi all’attenzione di una città e di una nazione», rivendica orgoglioso il presidente Vincenzo Volpe in avvio della conferenza stampa.

Arrivano subito i complimenti di Paolo Trapanese, presidente Fin Campania. «Il nostro sport si basa sulla passione. La Rari Nantes Napoli rappresenta da sempre un patrimonio sportivo e culturale della città. E Paolo Caccese un pilastro storico di questo Circolo». Il numero uno della Federnuoto campana ravvisa «un desiderio di voler fare tantissimo in momenti così difficili e tragici». E rivolgendosi ai giocatori partenopei rammenta loro di indossare la calottina di «una squadra straordinaria. Ci sono tante persone che sperano e sognano insieme a voi. Non abbiate ansia: è una partenza, fateci emozionare con la vostra vitalità».

Nel giorno del suo onomastico interviene Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli. «Lo sport è fondamentale per i ragazzi. Andate avanti: sarebbe un sogno conquistare la serie A». L’esponente della Giunta Manfredi ribadisce il nuovo corso dell’Amministrazione insediatasi nell’ottobre del 2021. «Palazzo San Giacomo è vicino al mondo dello sport, è un interlocutore pronto ad ascoltarvi. A breve ci saranno degli accordi da firmare. Presto vedrete gli effetti, volti a superare la mancanza di fondi e non solo», assicura Ferrante, che formula il suo più sincero in bocca a lupo a capitan Antracite Lignano e compagni. Portiere plurititolato e di indiscussa caratura. Ritorna a vestire i colori della Rari il difensore Gennaro Mattiello, che ha vinto due scudetti giovanili (a Viterbo nel 2019 con l’under 20 e ad Ostia nel 2016 con l’under 15) da allenatore rossoverde.

La formazione luciana è allenata da Dario Gulemì e gioca al Molosiglio. «I ragazzi si sentono già fratelli. Faremo solo guerra in vasca», scherza Lignano. Molto più di una omelia le considerazioni di don Carmine Nappo (in rappresentanza dell’Arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia), che ha richiamato le sette parole sullo sport usate da papa Francesco. «Lealtà (nel rispetto dell’altro e delle regole), impegno (a testimoniare valori positivi e a superare l’egocentrismo), sacrifico (rendere sacro l’impegno in vasca), inclusione (sport come fratellanza), spirito di gruppo (il noi per lavorare insieme e fare rete), ascesi (saper superare i propri limiti e attraversare la vita, come indicato da San Giovanni della Croce), riscatto».

Non sono mancati Achille Ventura, presidente della Canottieri Napoli («La nostra impronta per uno spazio senza guerra»), il vicepresidente sportivo giallorosso Marco Gallinoro, Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e Roberto Mottola d'Amato, presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia. «Siamo orgogliosi di rappresentare questi colori e la magia di questo emblema in un momento difficile per la pandemia e la guerra», scandisce il suo pensiero Nicola Pirozzi, consigliere allo sport luciano. Main sponsor Cargomar, l’azienda di spedizioni internazionali di Vincenzo Minieri, che dal 2016 è vicina ai colori biancocelesti e ha deciso di continuare a sostenere il Circolo e portare avanti progetti sociali legati al mare e diventare un punto di riferimento per i bambini di Santa Lucia.

Tra gli illustri ospiti l’ammiraglio ispettore Pietro Vella («Napoli non si fa mancare nulla negli sport acquatici»). «La Rari Nantes si prepara a rinverdire i trionfi di un glorioso passato, che ha visto Napoli e il suo settebello ai vertici nazionali e internazionali», dichiara il consigliere Francesco Picarone, presidente commissione bilancio e finanza, demanio e patrimonio della Regione Campania e firmatario della proposta di legge per il riconoscimento dei Circoli Nautici della Campania (numero 97 del 22 aprile 2021). «Occasione per riunire i sodalizi della città che stanno collaborando nella gara di solidarietà, che si è attivata per dare sostegno ai profughi ucraini, in particolare bambini e sportivi di quel paese. C’è un collegamento stretto con il console ucraino Maksim Kovalenko per l’organizzazione degli aiuti e delle azioni di inclusione nelle attività sportive e culturali dei circoli. A tal riguardo, in vista della giornata del mare del prossimo 11 aprile, si vanno intensificando le iniziative dei circoli di promozione dei valori sportivi e di solidarietà».

Mare nostrum ch unisce i popoli e Festa dello Sport inno alla vita da contrapporre al messaggio di morte propugnato dalla guerra. L’inno ucraino segue i saluti di Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura meridionale, e precede le conclusioni affidate al console Maksim Kovalenko, testimone di una tragedia grandissima, che ha ricevuto la spilla della Rari Nantes Napoli come segno di vicinanza. «E’ già un mese di guerra nel cuore dell'Europa. I nostri soldati difendono i valori della democrazia. Più di 3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina, di cui 64 mila sono in Italia e 16 mila a Napoli: chiediamo assistenza umanitaria e chiediamo a tutti gli italiani un aiuto concreto». Appello che non può essere disatteso.