Da Euro 2020 agli Europei di atletica. Parteciperà ad entrambe le rassegne continentali con ruoli diversi. Si parlerà napoletano nel match tra Ucraina-Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma, dove speaker d’eccezione sarà Carlo Cantales ad annunciare le formazioni di Andriy Shevchenko (e del vice Mauro Tassotti) e di Gareth Southgate.

Voce familiare, dunque, nella sfida che vale l'accesso in semifinale tra gialloblu e sudditi di Sua Maestà. Scelto dalla Uefa, il classe 1986 si dichiara emozionato e profondamente soddisfatto per aver ricevuto un incarico così prestigioso in occasione dei quarti di finale della celebre manifestazione calcistica.

E poi Cantales, il più giovane consigliere federale della Fidal, accompagnerà in Estonia la Nazionale italiana under 23 in veste di capo delegazione. Da giovedì 8 a domenica 11 luglio, infatti, i campionati europei, ai quali prenderà parte un altro napoletano, Alessandro Sibilio (400 ostacoli), atleta delle Fiamme Gialle e dell’Atletica Riccardi Milano 1946, campione europeo e italiano in carica, che ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo.