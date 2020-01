La sedicenne Carolli sul tetto d'Italia

Sedici anni costellati di allenamenti, vittorie, anche qualche sconfitta, ma sempre vissuti con tanta grinta e tenacia, guidata dal suo talento, unico e da un team di allenatori capitanati da Ferdinando Fossati. Questa è Francesca Carolli, la sciatrice del Comitato Campano che veste colori del SAI Napoli e che da oggi è sul tetto d’Italia.

Chicca, che vive ad Avezzano, ha vinto, a Folgaria, in Trentino, le due gare valide come selezione nazionale per partecipare all’Alpe Cimbra, ex Trofeo Topolino, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. La gara internazionale è considerata un vero campionato del Mondo per la categoria under 16.



La Carolli ha vinto, con un distacco non indifferente sia lo slalom special che sia il gigante. «Sono soddisfatta per la vittoria, non mi aspettavo di vincere anche in gigante - ha dichiarato alla fine della prova Francesca Carolli - Negli allenamenti recenti non avevo ottime sensazioni fra le porte larghe anche se i miei allenatori dicevano che stavo sciando bene. Evidentemente avevano ragione loro e li ringrazio per il supporto e il lavoro che stanno facendo per me. Prima dello start avevo le gambe un tantino indurite per il fatto che è stata ritardata la partenza per le condizioni meteo. Poi non ci ho più pensato dando il tutto per tutto con un eccellente pettorale ed è arrivato il successo. Dedico la vittoria a papà Andrea e mamma Michela. Spero di disputare tre ottime gare nella fase internazionale».



La fase internazionale dell'Alpe Cimbra che tanti campioni ha consacrato, da Alberto Tomba a Mikaela Schiffrin, da Sofia Goggia a Marcel Hircher e a Dominik Paris che lo ha battuto nel gigante del 2004, si aprirà oggi col Team Event, un parallelo in notturna al Fondo Grande della località sciistica trentina.