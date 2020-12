La N ben visibile. Campeggia in bella mostra l’inconfondibile logo. La statunitense Mariah Cameron prova a fare la modella alla presenza delle sue compagne. Non vuole essere da meno Giulia Risina, che sfoggia il suo sorriso. Il presidente Raffaele Carlino mostra con fierezza la gigantografia della squadra nel giorno della presentazione al Maschio Angioino, luogo iconico della città. Guarda estasiata intorno Eleonora Goldoni. Ammira il percorso della società, nelle varie tappe prima dell’approdo in serie A, Federica Di Criscio.

«We are Napoli». E poi maglie e sciarpe incorniciate. Benvenuti in Casa Napoli, inaugurata a Nola la nuova location azzurra. Due piani con sguardo volto al futuro. Scorrono le immagini dei gol. Gli occhi di Elisabetta Oliviero brillano. La bellissima Federica Cafferata ritratta con il trofeo della promozione.

Visita guidata per capitan Paola Di Marino e socie tra uffici, sale riunioni, un piccolo store per un vero e proprio viaggio nella storia del club. Il miglior viatico in vista di Napoli-Juve, in programma sabato 5 dicembre (ore 14.30) allo stadio Caduti di Brema nel quartiere Barra. Attesa Sara Gama, capitano della Nazionale italiana, da poco eletta vicepresidente dell'Associazione Calciatori.

Si aggregano al gruppo anche Beatrice Abati e Serena Boaglio, per rincorrere la salvezza. La prima, centrocampista classe 1997, lombarda di Castellanza, che ha disputato ben 54 gare con l’Inter (51 in B e 3 in A) dal 2013 al 2017. Poi il trasferimento negli States, dove alla East Tennessee University si è laureata in ingegneria biomedica. Tre reti in altrettante stagioni con le Lady Buccaneers.

La seconda, invece, il portiere classe 2002, prelevato in prestito gratuito dall’Empoli. Cresciuta nel Pinerolo, la Boaglio è considerata dagli esperti un prospetto importante del calcio femminile.

