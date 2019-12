Il caso Mario Cipollini va avanti e la prossima udienza è stata fissata per il 4 marzo 2020. Un nuovo rinvio quindi per Cipollini, il super campione del ciclismo, accusato dall’ex moglie Sambrina Landucci, di violenze familiari. Per Super Mario restano in piedi le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e stalking, con il passaggio, nel tribunale di Lucca, del caso da un pm all’altro.

Questa mattina i dibattimenti tra l’avvocato Camplone, difensore dell’ex moglie di Cipollini e Napoleone, legale dell’ex campione delle due ruote, si sono svolti negli studi Rai della trasmissione Storie Italiane.

Come spesso accade in questi casi, i due avvocati hanno esposto racconti completamente diversi dei fatti accaduti e solo il tribunale di Lucca, avrà il compito di far luce su questo processo, diventato un vero fenomeno mediatico.

In aula per il momento sono state ascoltate le figlie di Cipollini, ormai maggiorenni e che non hanno mai interrotto i rapporti con il padre. Dalle dichiarazioni dell’avvocato Napoleone, è emerso che in tribunale, le due ragazze non avrebbero raccontato di aver assistito a episodi di violenza, dichiarazioni forti, che andrebbero contro a ciò avrebbe esposto la madre, come aggravante in questo caso.

Resta in piedi l’accusa della pistola, che Cipollini avrebbe puntato alla tempia dell’ex moglie. Riguardo questo episodio, sarà proprio l’udienza del prossimo marzo a dare indicazioni importanti, poiché verranno ascoltati i testimoni della Landucci, presenti durante le minacce.

L’avvocato Camplone, ha voluto sottolineare il risvolto negativo che si sta creando sulla sua assistita, proprio a causa del risalto mediatico su questo caso. Infatti per il legale, si starebbe cercando di far passare la sua assistita da vittima a carnefice, con Il solo fine di screditare la figura dell’ex marito.

Il processo quindi andrà avanti sotto i riflettori dei media e con un pubblico diviso tra la difesa del corridore e il sostenere le accuse della ex moglie.

Va ricordato che tra le vittime di questo caso, c’è anche il nuovo compagno della Landucci, Silvio Giusti, ex calciatore di Chievo, Siena e Lucchese e che sarebbe stato aggredito proprio da Super Mario.

Ultimo aggiornamento: 12:55