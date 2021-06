A Casoria la tappa napoletana campionato Functional Fitness Affi

Si è disputata la tappa napoletanala del circuito internazionale del campionato Affi (Association Functional Fitness Italy) presso lo stadio San Mauro di Casoria. L’evento, organizzato dal box Volkan Crossfit dell’istruttore Giuliano De Martino, ha raccolto 600 atleti in 300 team provenienti da tutta Italia, oltre 2000 gli spettatori presenti alla manifestazione.

Si tratta della prima ripresa delle competizioni di settore dopo l’interruzione legata alla crisi pandemica da Covid-19.

«Il nostro sforzo di ritorno alla normalità nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e salute - ha commentato De Martino - è già stato premiato dall’entusiastica partecipazione degli iscritti e dalla voglia di non rinunciare al sano agonismo. Ringraziamo il Comune di Casoria per il patrocinio e tutti coloro che credono in questa disciplina».