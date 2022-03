«Abbiamo un fantastico campo di regata naturale, una location seconda a nessuno…». Con queste parole il presidente della Lega Navale Italiana sezione di Castellammare di Stabia Patrizia Chierchia inizia a parlare di quello che sarà il campo di regata della I tappa di Optisud, la regata più importante del Centro-Sud Italia interamente dedicata ai timonieri giovanissimi (8-14 anni).

Patrizia Chierchia aggiunge, poi «..e crediamo in un coinvolgimento di tutta la città e la regione perchè eventi del genere possano susseguirsi con sempre maggiore frequenza e riconoscimento di tutto quanto di buono è stato realizzato e potremo ancora realizzare in LNI Castellammare di Stabia. »

Nel weekend del 12 e 13 marzo grazie al grande lavoro organizzativo della Lega Navale sezione di Castellammare di Stabia, con la collaborazione del Comune di Castellammare di Stabia, Autorità Portuale di Napoli, Associazione Porto Borbonico di Stabia e la FIV V Zona, saranno oltre 30 i circoli velici del Centro-Sud Italia a prendere parte alla tappa stabiese che vedrà impegnati in campo oltre 200 imbarcazioni Optimist. Il consigliere con delega allo sport della LNI di Castellammare di stabia, Vero Ucci, si sofferma proprio sul duro lavoro effettuato in questi anni e afferma che «LNI ha fra i propri scopi l'avvicinamento al mare e l'educazione a vivere tutte le attività marinare con rispetto e condivisione. Un evento prestigioso come Optisud è un riconoscimento per il lavoro ben fatto negli anni trascorsi per il coinvolgimento di centinaia di giovani e meno giovani al mondo acquatico, per i risultati sportivi ottenuti e per le capacità organizzative riconosciute unanimemente da tutta Italia.»

L’aspetto sportivo e l’esperienza che maturano i giovanissimi atleti (ctg. juniores e cadetti) durante eventi di questo livello apporta grandi valori alla loro crescita personale, così il direttore sportivo della LNI di Castellammare di Stbaia, Orazio Milano: «I ragazzi che scendono in acqua con barche infinitamente più piccole rispetto all'immensità del mare che li circonda imparano ad averne rispetto e superando prime paure imparano a divertirsi con la natura marina, sperimentando ogni giorno nuovi limiti in un percorso di crescita continuo che li accompagnerà tutta la vira. Confrontarsi a terra ed in mare in un evento come Optisud con centinaia di altri coetanei ha un alto valore sia sportivo che di conoscenza di altri luoghi magnifici in Italia e di altre prospettive. »

Oltre alla Campania che fa da padrona di casa, saranno rappresentate Lazio, Marche, Sicilia, Calabria Puglia, che si disputeranno la I tappa del Trofeo OptiSud riservato agli Optimist. La II tappa è prevista in Basilicata a Marina di Pisticci dove organizza il Circolo Vela Argonauti, mentre la tappa finale si gareggerà a Porto Cesareo, Puglia, con l’organizzazione affidata al Circolo Nautico L’Approdo.

Il presidente Patrizia Chierchia apre le porte dell’evento alla città di Castellammare di Stabia «LNI a Castellammare di Stabia a differenza di altri circoli organizza l'evento coinvolgendo tutti i suoi soci e chiunque altro sempre con spirito di volontarietà vuole dare una mano. », e conclude «Vengono coinvolti uomini e mezzi sia per l'organizzazione del campo di regata, sia per la logistica sulla Banchina Fontana, che dovrà accogliere centinaia di barche, furgoni e carrelli, sia per l'ospitalità da rendere a centinaia di atleti, tecnici, giudici e accompagnatori.»