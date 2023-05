Castelpoto, tutto pronto per la terza edizione di “Corri nel Borgo”

Domani mattina atleti provenienti da diverse regioni raggiungeranno il Sannio per un evento sportivo che animerà le strade di Castelpoto: “Corri nel Borgo”, la gara podistica giunta alla sua terza edizione.

La manifestazione - organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera in collaborazione con l’ente comunale - è stata definita dal primo cittadino sannita Vito Fusco “una manifestazione importante anche per promuovere le bellezze del territorio, del nostro borgo e i prodotti tipici, a partire dalla rinomata salsiccia rossa di Castelpoto. Inoltre, sarà l’occasione per trascorrere la mattinata in un bel clima sportivo, con la presenza di numerosi atleti e famiglie”

La partenza è in programma alle 9.30 da piazza Garibaldi e, oltre alla corsa competitiva di oltre 10 chilometri, si terrà anche la Family Run, la gara non competitiva dedicata ad adulti e bambini per un percorso di circa tre chilometri che percorrerà le strade del paese.

Inoltre, attraverso un’ordinanza il comune del borgo sannita ha avvisato la cittadinanza che, dalle 9 alle 11, sono previste limitazioni alla circolazione stradale nei tratti interessati dal passaggio degli atleti.