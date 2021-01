Struttura imponente, italiano fluente. Dalla tribuna al parquet. Al PalaCercola ha seguito Real San Giuseppe-Italservice Pesaro. Transfer arrivato, esordio domani pomeriggio per Valentin Dujacquier al PalaNitta contro Meta Catania Bricocity. L’universale belga parte dall’analisi contro i campioni d’Italia in carica. «Una buona gara con sei giocatori a disposizione, i nostri avversari ne avevano otto». Rotazioni determinanti ai fini del risultato e sconfitta di misura.

«Spero di iniziare con i tre punti», auspica il colpo di mercato, che indosserà la maglia numero 2. Siciliani a 18 punti in classifica, campani a 15. Quando ha vestito in patria la maglia dell’Halle Gooik, è stato allenato da Massimiliano Bellarte, attuale commissario tecnico dell’Italfutsal, che ha convocato in Nazionale il portiere gialloblu Francesco Molitierno per i due impegni di qualificazione a Euro 2022.

«Siamo una buona squadra e una bella città. Farò di tutto per il club e i tifosi», assicura convinto Valentin, che si è subito messo a disposizione di Andrea Centonze. Occorrerà una mano in difesa, laddove il mancino Massimo De Luca era stato schierato per necessità contro i marchigiani. Napoletano squalificato e casella subito da riempire.

«Sono molto emozionato, era da tempo che desideravo giocare in serie A», conclude il possente classe 1989. Fischio di inizio alle ore 16, sempre a porte chiuse. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Fabrizio Schirripa di Reggio Calabria e Luca Petrillo di Catanzaro. Crono affidato a Fabio Alfio Sfilio di Acireale.

