Shedirpharma Sorrento corsara sul campo della capolista Catania: 3-2

Serata memorabile per il volley sorrentino. La Shedirpharma Sorrento espugna il PalaCatania battendo 17-15 al tiebreak la Farmitalia Catania Saturnia Acicastello defenestrandola dal ruolo di capolista del Girone Blu della Serie A3 di volley maschile. Un’ora dopo al Paladozza di Bologna la santanellese Monica De Gennaro guida l’Imoco Conegliano alla conquista della Coppa Italia di A1 femminile alzando al cielo l’ennesimo trofeo di una carriera strepitosa.

Se l'esito della finale di Coppa Italia è stato quello più atteso al contrario il successo della Shedirpharma Sorrento può considerarsi una vera e propria impresa. Finora infatti la Farmitalia Catania del presidente Luigi Pulvirenti, sul proprio campo aveva lasciato solo due punti alle squadre avversarie ed era la netta favorita di questo incontro. La Shedirpharma Sorrento è scesa in campo con la mente sgombra che può avere solo chi non ha nulla da perdere o da dimostrare.

Sotto 9-2 nel primo set è stata capace di riportarsi in parità sul 18-18 e già quella era una impresa. Perso il rimo set 25-22 Aprea e compagni non si sono demoralizzati e sono riusciti ad esprimersi al meglio delle loro possibilità mettendo sotto una squadra super esperta che può contare su un regista del calibro di Marco Fabroni che nella sua lunghissima carriera ha disputato ben 23 campionati di serie A, un opposto quale Nicolò Casaro, tre centrali quali Jeroncic, Frumuselu e Smiriglia e di banda il due volte campione del modo a livello giovanile Piervito Disabato.

Dopo essersi aggiudicata con pieno merito il secondo e il terzo set per 21-25 e 22-25, la Shedirpharma Sorrento è sembrata appagata del punto già conquistato ed ha ceduto il quarto set alla Farmitalia Catania che è riuscita ad imporsi abbastanza agevolmente per 25-17.

Nel tiebreak la Shedirpharma Sorrento è tornata ad esprimersi al livello del secondo e terzo set, lottando punto a punto con Catania fino alla fine, guadagnando il primo match point sul 13-14. Catania è riuscita a mettere a segno due punti consecutivi guadagnando a sua volta un match point ma la Shedirpharma è stata capace dell’ennesima reazione vincente e dopo aver annullato il vantaggio etneo con un attacco Cuminetti di ha colto i due punti decisivi su due errori consecutivi di Casaro conquistando due punti preziosissimi che le consentono di salire a quota 25 appaiando Modica all’ottavo posto in classifica.

MVP della serata l’opposto della Shedirpharma Sorrento Daniele Albergati con ben 36 punti a referto contro i 29 di Casaro. Grande prestazione anche da parte di Simone Starace terzo realizzatore del match con 21 punti.

La Farmitalia Catania è scesa in campo con il sestetto base: Fabroni in cabina di regia, Casaro opposto; Jeroncic, Frumuselu centrali; Disabato e Nicotra schiacciatori; Zito libero. Nicola Esposito ha schierato la Shedirpharma Sorrento con Aprea in regia, Albergati opposto, Cuminetti e Starace di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. Primo arbitro Christian Palumbo di Cosenza coadiuvato da Fabio Scarfò di Reggio Calabria come secondo e Gabriele Galletti di Catania addetto al Video Check.

Farmitalia Catania – Shedirpharma Sorrento 2-3 (25-22, 21-25, 22-25, 25-17, 15-17)

Farmitalia Catania: Fabroni 6, Zappoli Guarienti 0, Jeroncic 2, Casaro 29, Disabato 14, Frumuselu 12, Maccarrone (L), Nicotra 7, Fichera 0, Zito (L), Battaglia 5, Smiriglia 8. N.E. Tasholli. All. Kantor.

Shedirpharma Sorrento: Aprea 4, Cuminetti 8, Remo 3, Albergati 36, Starace 21, Buzzi 6, Pontecorvo (L), Gargiulo M. 0, Donati (L), Piedepalumbo 0, Imperatore 0, Maretti 4. N.E. Gargiulo A., Grimaldi. All. Esposito.

ARBITRI: Palumbo, Scarfò.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 31′, 28′, 25′; tot: 143′.