Il Club Nautico della Vela, con il patrocinio del Comitato F.I.V. V zona, con il supporto delle vignette di Velacomix e la diretta streaming delle prove, commentate da Alberto Cararro e Stefano Bragadin, ha organizzato un secondo weekend delle regata velica virtuale per l’assegnazione del Trofeo #ioregatoancoradacasa.



L’evento web si è svolto sulla piattaforma di gioco online "Virtual Regatta Inshore". Un weekend all’insegna della competizione con 150 velisti italiani che si sono sfidati su regate a bastone. Tra i partecipanti non sono mancati nomi di rilievo tra gli atleti impegnati nelle classi olimpiche come Alessandra Stalder, Giulio Calabrò, Giacomo Ferrari e poi Alfredo Ricci International Umpire, International Jury, International Race Officer di Wolrd Sailing ed anche due Consiglieri Federali: Fabio Colella e Ivan Branciamore. Presente anche tra i partecipanti Filippo Lanfranchi, campione del mondo in carica e-sailing 2019.



In questo periodo di apprensione legato all’emergenza, con il mondo sportivo fermo in attesa di una ripresa delle attività, l’iniziativa del Club Nautico della Vela ha regalato un weekend di “spensieratezza” ai partecipanti che non hanno dovuto attendere il vento prima di poter dar vita alla competizione. Il programma si è svolto dal pomeriggio di venerdì 27 marzo, ed è proseguito per tutto il week end, con un timing schedulato al minuto e perfettamente seguito dai partecipanti. Ben 8 batterie composte da 19 giocatori che si sono affrontati per individuare i partecipanti alla Semifinale, alla Finale e quindi alla Medal Race.



Dopo tre giorni di gioco, la classifica finale ha visto vincitore Francesco Pedrotti con pedrito22, seguito da Luca Coslovich con SNPJ Luca 56124 entrambi della Società Nautica Pietas Julia di Trieste ed al terzo posto il lcampano Mario Prodigo del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con omonimo nickname boat.

Molto entusiasmante l’instancabile diretta live commentata da Alberto Carraro, con i suoi ospiti, durata più di 17 ore in tutto il weekend, seguita da un pubblico costante con oltre 80 persone collegate e con oltre 2200 visualizzazioni dei video. Ad aprire i collegamenti esterni venerdì è intervenuto il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo che ha ringraziato il Club Nautico della Vela ed i tre UdR della Zona che hanno dato vita all’iniziativa con Antonio Rutoli, Giulio Piccialli e Alessandro Gambuli.



Da Napoli e dalla V Zona una raffica di entusiasmo che ha coinvolto diverse zone, tanti velisti e appassionati, catalizzando l’attenzione anche della Federazione centrale intervenuta domenica con il Presidente federale, Francesco Ettorre e con il Vice Alessandro Mei che ha seguito tutta la fase organizzativa supportando ed incentivando l’iniziativa ed anticipando il prossimo evento virtuale a regia nazionale che la FIV lancerà nei prossimi giorni, in collaborazione con tutte le Zone. «Complimenti agli organizzatori del Club Nautico – ha commentato in diretta il presidente Ettorre -. Questa iniziativa regala un sorriso in un momento particolarmente difficile. Le vela virtuale è affascinante e coinvolge atleti di grande prestigio, questo è molto bello. Prometto che nelle prossime settimane proverò a cimentarmi anch’io».



