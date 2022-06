Ginnastica d'oro a Torre del Greco: incetta di medaglie ai campionati italiani

Quattordici medaglie d’oro, cinque argenti e tre bronzi. Ma soprattutto il terzo posto assoluto nel medagliere assoluto. Il Centro Ginnastica Turris ha fatto incetta di medaglie ai recenti campionati nazionali di ginnastica artistica promossi dal Csi e organizzati a Lignano Sabbiadoro. Il sodalizio di Torre del Greco, capitanato dal tecnico Ersilia De Chiara, coadiuvata dai coach Elena Palumbo e Vincenzo Festa per il settore maschile, ha conquistato numerosi podi con atleti dai 4 anni in su.

A distinguersi e a salire sul primo gradino più alto sul podio sono stati Alessandra Falanga, con l’oro nell’assoluto e al minitrampolino: Silvia Religioso, bronzo nell’assoluto e oro al corpo Libero; Kesia Palumbo, seconda sia al corpo libero che al voltaggio: Raffaella Di Maio, prima al minitrampolino; Roberta Giacobelli, terza nell’assoluto e prima al minitrampolino.

Grandi soddisfazioni anche tra le atlete più piccole con Cleo Siglioccolo prima al voltaggio e la sorellina Tea seconda al minitrampolino; terzo posto per la piccola Noemi Gualtieri al minitrampolino. Rita Sannino, atleta e mamma ha conquistato l’oro nel concorso assoluto.

Gradino più alto del podio anche per la sezione maschile con Simone Leone e Bruno Bartiloro, oro sia nell’assoluto che al minitrampolino; Francesco Buonocore primo al minitrampolino e secondo alla sbarra; Alberto Puglisi secondo nell’assoluto. Ancora podio per il più piccolo dei maschietti, Salvatore De Sena, che a soli 4 anni si è piazzato primo nel minitrampolino e al volteggio.

Grande soddisfazione anche per Francesco Raiola, nonostante fosse reduce da un infortunio, che si è classificata quinta alla trave e ottava nell’assoluto; buone posizioni al minitrampolino anche per Marika Palumbo (sesta) e Margherita Mazza (settima). Da segnalare infine le performance di Ginevra Delle Curti, Ilaria Scarfogliero, Nicole Aliero e delle piccole Anastasia Falanga e Sofia Gualtieri.

Il Centro Ginnastica Turris, grazie agli ottimi risultati dei suoi atleti, si è posizionata terza nel medagliere per le società di tutta Italia, con grande soddisfazione per i tecnici e per l’intero staff. «Dopo il periodo difficile dovuto alla pandemia – spiegano i responsabili del sodalizio torrese – questi successi rappresentano i traguardi ottenuti da chi non ha mai mollato e che con enorme sacrificio continua a portare avanti la passione per lo sport».