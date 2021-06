Capri, cerimonia in Comune per la campionessa Sara Aversa

Sara Aversa, la giovane campionessa di tennis caprese è stata premiata in Comune per aver vinto il torneo Open nazionale di Capua, battendo in un’accanitissima finale Valeria Acquaviva che giocava in casa. Al rientro sull’isola questa mattina il Sindaco Marino Lembo, il vicesindaco ed assessore allo sport Ciro Lembo, e l’assessore alle politiche giovanili Salvatore Ciuccio, hanno voluto festeggiare la neocampionessa con una sentita cerimonia ufficiale nella sala consiliare del Comune di Capri. Sara Aversa classe 2002 con questa vittoria ha scalato rapidamente la classifica di ben due posti da 2.8 a 2.6 della seconda categoria femminile. La pergamena d’onore del Comune di Capri con la frase significativa: “A Sara Aversa per la determinazione e l’impegno profuso nella strepitosa affermazione al Torneo Open Nazionale di Tennis. Esempio ed orgoglio dello sport caprese” è stata consegnata dal Sindaco Marino Lembo insieme all’assessore allo sport e vicesindaco Ciro lembo. La campionessa isolana che gioca con i colori del Tennis Club Napoli dove viene seguita dal maestro Antonio Izzo, sull’isola azzurra dove ha mosso i primi passi nel tennis si allena quotidianamente sui campi di Via Camerelle con i maestri Giovanni Di Stefano e Francesco Della Corte.