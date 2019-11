Cesar Cielo Filho, il nuotatore brasiliano più veloce della storia, sarà a Villaricca, nelle giornate di domani e dopodomani, per un seminario e una serie di attività dimostrative presso l'Olimpic nuoto, la struttura di via Marchesella fucina di giovani campioni.



Cesar Filho, detentore del record mondiale dei 50 e 100 metri stile libero, annuncerà inoltre che intende trasferirsi nella città di Villaricca per un imprecisato periodo di tempo. Il nuotatore brasiliano, durante il suo soggiorno in provincia di Napoli, si allenerà proprio all'Olimpic. © RIPRODUZIONE RISERVATA