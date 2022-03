Derby dei fiori. Gialloblu come i colori dell’Ucraina. Alla Scandone cartelli ben visibili con un messaggio chiaro: «No alla guerra». Il risultato di Cesport-Circolo Nautico Salerno (10-9 con parziali di 1-3, 3-1, 3-2, 3-3) passa in secondo piano, perché i pallanuotisti campani hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà a quanto sta accadendo a Kiev, Leopoli, Mariupol, Kherson, Kharkiv, Odessa.

Ai tifosi sulle gradinate sono stati donati dagli atleti di entrambe le squadre fiori realizzati dalla signora Autilia De Rosa, mamma di Giovanni e Alessandro Pica, giovani del vivaio under 16 della Cesport. «Iniziativa originale e sentita», commenta il capitano Alessandro Femiano, autore del gol vittoria in superiorità numerica a 2 secondi dalla sirena. «Il nostro un invito alla pace e al cessate il fuoco», spiega il bomber napoletano, che ha dedicato il successo alla piccola Marta, presente nell’arena clorata con mamma Germana Esposito.

«Con l’Ucraina ci accomunano i colori: sono gli stessi della Cesport e del Circolo Nautico Salerno. Abbiamo lanciato insieme un segnale nel nostro piccolo, volgendo lo sguardo alla popolazione in difficoltà», prosegue Femiano. Prova di carattere dei ragazzi di Luca Gagliotta, che in rimonta hanno conquistato l’intera posta in palio. «E’ stato bello ritrovare il pubblico a Fuorigrotta dopo tre anni», osserva Femiano, che destina una menzione particolare ad Antonio Minervino. «AGM4 il migliore in campo: ha segnato la sua prima rete», conclude l’attaccante partenopeo (nelle foto di Gianluca Grazioso). In evidenza il capitano del Circolo Nautico Salerno, Luca Pasca (ex Acquachiara), autore di un poker pregevole.

Guidano il girone 3 a pari punti (9) la Rari Nantes Arechi e l’Ischia Marine Club di Paolo Iacovelli. Basilicata Nuoto 2000, Pescara, il San Mauro di Christian Andrè e la Cesport a 6.