Nel girone Sud c’è anche la Cesport Italia, al terzo anno consecutivo in serie A2. Partenza subito impegnativa per i ragazzi di Federico Calvino, subentrato a Paolo Iacovelli in panchina. Big match alla prima giornata di campionato sabato 16 novembre alle Naiadi contro il Pescara, allenato da Paolo Malara, ex ct del Settebello. E poi super derby alla piscina Scandone, dove ritornerà a giocare la formazione napoletana senza impianti, nonostante le tariffe più alte del Paese clorato, il 23 novembre contro gli ex di turno Fabrizio Buonocore e Giacomo Saviano, passati alla Tgroup Arechi. Fascia di capitano affidata a Carlo Simonetti, che guiderà con la sua esperienza in vasca il team vomerese.



Mercoledì 13 novembre (ore 11.30) presso il Circolo Ondina Club, in via Gradini Posillipo 10, la presentazione della Cesport. Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Fin Paolo Barelli (compatibilmente con i suoi impegni alla Camera dei Deputati) e il vicepresidente Francesco Postiglione, il presidente Coni Campania Sergio Roncelli, il presidente del comitato regionale della Fin Paolo Trapanese, l’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, l’assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani e il presidente della V Municipalità Paolo De Luca. Onori di casa affidati al patron della Cesport, Giuseppe Esposito. Sarà presente anche il titolare della B-personal Giancarlo Bosso, nuovo sponsor tecnico. Calottine gialloblù non più logate Hand. A moderare la conference press Aniello Sammarco.



Per Dario D’Antonio (nella foto di Manuel Schembri) e compagni sarà una regular season impegnativa, con l’obiettivo di difendere la categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA