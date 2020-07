Linea verde. Non il programma di Rai 1 sulla biodiversità e le eccellenze agroalimentari italiane, quanto l’ossatura della Cesport, che si accinge a programmare la prossima stagione. I gialloblù ripartono dal riconfermato Federico Calvino in panchina: secondo anno consecutivo con il club presieduto da Giuseppe Esposito.



Capitan Alessandro Femiano e compagni puntano alla salvezza in serie A2. Obiettivo da raggiungere senza stress, facendo leva sulla forza del gruppo e attingendo dalla compattezza dello spogliatoio il necessario vigore. Le calottine vomeresi si sono riunite presso la pizzeria Emilio, per sottoscrivere l’intesa e cementare l’armonia.



Scandone. La piscina di Fuorigrotta dovrebbe ospitare le gare casalinghe del team napoletano. Il condizionale è d’obbligo. Dipenderà dalla riduzione delle tariffe per ogni singolo match. Si attendono news da Palazzo San Giacomo, dopo la convenzione Fin – Comune di Napoli sull’utilizzo delle due vasche post Universiadi. Proseguono, intanto, gli allenamenti dopo i tre mesi di lockdown.



Anno zero. Si riparte dai giovani e dal vivaio. Cala l’età media della compagine partenopea. Impensabile adottare scelte che potrebbero rivelarsi, sul lungo periodo, controproducenti. In casa Cesport si fanno i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Mercato indubbiamente condizionato dagli strascichi del Covid-19. Incognite all'orizzonte (tante) e assetto variabile (possibile).



Serenità e lavoro. Sarà questo il binomio e la direttrice lungo la quale intenderà muoversi la società del presidente Esposito. Politica dei piccoli passi e della concretezza, senza eccessi e funambolismi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA