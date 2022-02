Cesport-Rari Nantes Arechi, ed è subito derby alla Scandone. «E’ quanto propone il girone 3, seguiranno altri derby con cinque squadre campane e il Basilicata Nuoto 2000 che possiamo considerare tale. E poi le due abruzzesi (Club Acquatico Pescara e Pescara Nuoto e Pallanuoto), Waterpolo Bari e Aquademia Velletri», spiega alla vigilia Ninni Silipo.

«La prima partita è sempre difficile per tutti, perchè siamo stati fermi a lungo e veniamo da mesi dove ci siamo allenati solamente: è evidente la difficoltà del primo match per chiunque», osserva il tecnico dell’Arechi. «Puntiamo alla vittoria, sappiamo di essere un buon gruppo, composto in larga parte dai ragazzi che hanno provato a conquistare la salvezza in serie A2 lo scorso anno».

Spicca il nome del croato Ivan Bebic, figlio d’arte. Papà Milivoj ex giocatore dell’Ortigia e del Volturno, Hall of Fame, oro olimpico a Los Angeles 1984 e argento a Mosca 1980. In organico Nello Milione, Francesco Maiorano, Lorenzo Albano, Salvatore Maione, Carmine De Sio, Alberto Ragosta, Giuseppe Gregorio, Piero Carrella, Nicolas Polichetti, Pietro Iannicelli, Alessandro Apicella, Francesco de Stefano e Stefano D'Urso.

«Speriamo di fare il meglio possibile», auspica fiducioso Ninni Silipo, fratello di Carlo, commissario tecnico del Setterosa e gloria del Posillipo. «Dei quattro raggruppamenti della cadetteria, il nostro è sicuramente quello più difficile. Daremo il massimo con l’obiettivo di far crescere il gruppo: l’età media è molto bassa. A parte Bebic, il più grande è un 21enne. Si lavora nel 2022 per fare bene in previsione futura», conclude l’allenatore della Rari.

Capitan Alessandro Femiano e soci pronti all’esordio tra le mura amiche di Fuorigrotta. Domani pomeriggio (ore 16.30) finalmente si alza il sipario sulla serie B. Obiettivo salvezza per il club presieduto da Giuseppe Esposito. Dell’organico gialloblu fanno parte Nicola Forcelli, Massimiliano Errichiello, Tommaso Pasquariello, Diego Armando Musacchio, Emanuele Scamardella, Camillo Angelone, gli ultimi tre in prestito dall’Acquachiara. In porta il veterano Raffaele Torti. A vestire la calottina della Cesport naturalmente i fratelli Dario e Alessandro Esposito, Gioacchino Perrotta, Vincenzo Bouchè, i fratelli Claudio e Roberto Corcione. In panchina Luca Gagliotta (Gianjoliphoto). L’attesa è ormai finita.