Partenza con il piede giusto per la Champ Napoli in pedana. Pieno di medaglie a Montesilvano per gli atleti partenopei nella prima prova nazionale cadetti di sciabola maschile e femminile. Risultati interessanti che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione agonistica, nonché banco di prova e gare di selezione in vista degli Europei e dei Mondiali.

Argento per Marco Stigliano con una prova convincente, dimostrando evidenti miglioramenti tecnici: nonostante la rimonta, sfuma il metallo più prezioso e finale persa con il punteggio di 15-13. Antonio Aruta chiude al terzo posto, arrendendosi nel derby con il suo compagno d’armi Stigliano. Festeggia Mariella Viale (nelle foto di Augusto Bizzi), campionessa italiana in carica, mettendosi al collo la medaglia d’oro. La sua una gara di alto livello, caratterizzata dalla crescita mentale, pur partendo con il favore del pronostico. E tale prestigioso esito le ha consentito di essere convocata dal commissario tecnico Gigi Tarantino per la Coppa del Mondo a Orleans, risultando la più giovane della delegazione azzurra in Francia.

«Siamo molto soddisfatti della gara, perché i risultati che abbiamo raccolto sono la conferma della eccellente qualità del nostro modello organizzativo e dell’ottima interazione tra staff tecnico e dirigenza», commenta orgoglioso il maestro Leonardo Caserta. «Ci siamo presentati a Montesilvano con una delle delegazioni più numerose e abbiamo espresso un livello molto elevato, dimostrando che è possibile, con il giusto modello di lavoro, coniugare quantità e qualità», conclude Caserta. Al quinto posto si classifica Chiara Resciniti.

Le belle notizie per la Champ Napoli non finiscono. Prenderanno parte al Grand Prix d’Oltralpe anche Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, e Dario Cavaliere.