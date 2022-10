Calcio da tavolo, tre club campani alle finali della Champions League

Le squadre della Campania classificate sono Napoli Fighters, Eagles Napoli e Salernitana.

Saranno complessivamente nove le squadre italiane che, domani e domenica, parteciperanno alle fasi finali delle due più importanti competizioni continentali per club del calcio da tavolo, l'evoluzione del Subbuteo: la Champions League, che si disputerà a Reggio Emilia, presso Subbuteoland, e l'Europa League, che si giocherà in Spagna, a Maiorca.

Alla Champions League in lizza ventidue squadre, le migliori d'Europa, tra le quali sei club italiani. Oltre ai tre campani, ci sono Fiamme Azzurre Roma, detentori del Titolo, Fratelli Bari Reggio Emilia e Barcellona Mortellito.

La Coppa dei Campioni di Calcio da Tavolo (Europe Cup) è nata nel 1993 per volere della neonata federazione internazionale F.I.S.T.F., con lo scopo di mettere a confronto le prime due squadre classificate dei campionati nazionali europei. Dal 1997, l'accesso alla manifestazione è stato esteso ai primi dieci club del ranking internazionale. L'ultima edizione disputata, quella del 2019 a Caen (in Francia), è stata vinta dalle Fiamme Azzurre Roma, attuali detentori del trofeo: la squadra capitolina ha vinto per due volte la massima competizione continentale.

L'Europa League vedrà, ai nastri di partenza, sedici club tra i quali tre squadre italiane: Lazio TFC, Bologna Tigers e Aosta Warriors.