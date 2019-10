© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sguardo a Oriente. La Nazionale italiana di chanbara, disciplina nata dalla fusione della scherma olimpica con l’antica arte dei samurai, pronta per il Mondiale di Tokyo. Partenza domani, martedì 29 ottobre, per disputare la rassegna iridata nel primo weekend di novembre in Giappone. Confidano nel buon esito del campionato del mondo il presidente Fesci Giovanni Desiderio e il segretario generale Mario Baldi. Spedizione azzurra composta da sette atleti: le salernitane Myriam Aliberti, Asja Antonucci, Annachiara Contesimo e i napoletani Robertavella Tafuto, Giovanni Cafaro, Christian Cappuccio, campione europeo in carica, e Francesco Serrone.Indicazioni positive ricavate dal collegiale, tenutosi a Napoli, presso la Smart Sport, che ha messo a disposizione la sua palestra all’Italia di chanbara, per la prima volta all’ombra del Vesuvio, in previsione di un importante appuntamento internazionale.Scambio di opinioni e condivisione di strategie tattiche tra la scherma tradizionale e quella giapponese con i tecnici delle due rispettive Nazionali, Sandro Cuomo e Diego Falco. Presenti e prodighi di consigli Carmine Carpenito, tecnico di staff e videoanalista della Nazionale italiana di scherma settore spada, così come il dirigente del chanbara Paolo Celentano e Laura Stefanelli, fiduciario campano Fesci.Il paese dell’origine del sole al centro del mondo in questo scorcio del 2019 e ancor più nel 2020, quando avrà luogo la 32esima edizione delle Olimpiadi. Cerimonia di apertura prevista il 24 luglio, mentre quella di chiusura si terrà il 9 agosto 2020. E l’imperatore Naruhito ringrazia.