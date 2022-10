Si alza il sipario. Con la conferenza stampa di presentazione la Rari Nantes Salerno, accompagnata quest'anno dal nuovo main sponsor Check-up, si presenta ai nastri di partenza.

«Proveremo a migliorarci e innalzare il nostro livello di gioco. Confidiamo nel contributo in acqua dei nuovi innesti», assicura fiducioso capitan Michele Luongo. Rosa rinnovata con l’arrivo del mancino siracusano Valentino Gallo, del difensore napoletano Zeno Bertoli, dell’attaccante spagnolo Alberto Barroso Macarro. E poi il ritorno a casa del portiere Gabriele Vassallo e del centrovasca Gianmaria Siani. Daniele De Simone, Aniello Milione e Mattia Barela le giovani leve.

«Siamo pronti a partire, consapevoli che affronteremo squadre pericolose. Abbiamo un inizio di regular season molto impegnativo», ricorda il classe 1986. «Questo non ci spaventa, ma ci fa subito entrare in clima campionato», avverte il leader giallorosso. Sabato 22 ottobre (ore 19) il debutto interno. «Sarà un banco di prova con il Trieste alla Simone Vitale. Vediamo se possiamo fare risultato. Si preannuncia un match sicuramente tosto, poiché gli alabardati sono un’ottima formazione», auspica Luongo. Ingresso gratuito. «Speriamo di avere la piscina piena e di fare una prestazione importante per iniziare con il piede giusto la stagione 2022-2023», si augura il pallanuotista ligure.

«Ripartiamo dal nostro percorso di crescita in questi anni», dichiara il tecnico Matteo Citro. «Ci siamo posti l’obiettivo di dare il 100%, considerando il livello e le rose che andremo ad affrontare. Avremo un avvio molto complicato, perché nelle prime sei giornate ci misureremo con le prime cinque compagini dello scorso campionato. Ci sarà bisogno di grande serenità per superare questa fase», afferma l’allenatore rarinantino.

Sono intervenuti il direttore sportivo Mariano Rampolla, il direttore generale Paolo Grassi, il medico sportivo Luigi Trofa, il nuovo responsabile del settore giovanile Luca Malinconico, il segretario generale Adolfo Caramico. Guglielmo Borsellino ha espresso soddisfazione per la partnership siglata con la Check-up. «Comincia la sinergia con una squadra e una società che hanno scritto pagine di storia importanti dello sport della città di Salerno».

«Sabato inizia per noi il primo campionato del secondo centenario. Ho sempre detto che quello celebrato non sono i cento anni ma l'inizio del secondo centenario», ribadisce il presidente Enrico Gallozzi. «Il nostro contributo per il futuro della Rari sarà quello di portarla più in alto possibile. Chi mi conosce sa che sono un inguaribile ottimista e non ci sono limiti per la squadra che abbiamo costruito quest'anno», conclude il patron giallorosso.