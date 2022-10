«Ci dispiace e guardiamo avanti». Analisi onesta quella di capitan Michele Luongo al termine della prima sconfitta interna alla Simone Vitale. Check-up Rari Nantes Salerno-Pallanuoto Trieste finisce 8-15 (parziali di 5-3, 0-5, 1-5, 2-2). Solida e cinica la compagine allenata da Daniele Bettini, che esce alla distanza e arpiona l'intera posta in palio. Scatenato il giapponese Yusuke Inaba, autore di ben 6 gol, tanto da non lasciare scampo alla retrovia campana.

«Complimenti alla Pallanuoto Trieste. Abbiamo fatto bene i primi due tempi. I nostri avversari hanno tenuto un ritmo molto alto, sono una squadra completa. La loro zona M ci ha mandato in confusione. Non abbiamo concluso bene e ci siamo sfiduciati. E così abbiamo subìto le loro ripartenze e commesso tanti errori», commenta l'attaccante di Genova classe 1986. «Siamo consapevoli che bisogna fare un percorso di crescita. Abbiamo un inizio non facile di calendario. Dobbiamo analizzare i nostri limiti, continuare a lavorare e crescere. Siamo un bel gruppo, la squadra ha qualità, è un collettivo di valore, ma dobbiamo dimostrarlo ed evitare i passaggi a vuoto durante la partita", prosegue il leader giallorosso. "Dobbiamo insistere per tutti e quattro i periodi, evitando blackout», ammonisce Luongo.

Costruiti per vincere. «Vogliamo recitare un ruolo importante in questo campionato. Volevamo iniziare diversamente. Non ci demoralizziamo, confidiamo nei nuovi innesti. Siamo fiduciosi che faremo bene. Complimenti agli avversari, più forti ed hanno giocato bene. Lo scorso anno sfiorarono l’accesso in finale scudetto. Hanno un minutaggio maggiore nelle braccia», sentenzia il pallanuotista della Rari Nantes.

Parte bene la formazione di Matteo Citro, tanto da chiudere sul +2 il primo parziale. Esce poi la qualità dei giuliani, che rifilano un pesante passivo di 1-10 e ipotecano seriamente la vittoria. La rete del centroboa croato Mislav Tomasic, su assist dell’attaccante di Alcorcon, interrompe un lungo digiuno (quasi 16 minuti): 6-13. Lo spagnolo Alberto Barroso Macarro prova a ricucire: non basta la sua tripletta a ridurre l’ampio divario.

«Abbiamo approcciato bene la gara. Dopo il 5-3 abbiamo fatto qualche errore di troppo, che ci ha portato fuori dalla partita. Dobbiamo capire che se vogliamo giocare a questo livello, anche la prestazione di ogni singolo atleta deve essere di altissima intensità», tiene a ribadire il coach salernitano. «Altrimenti ci troviamo sempre con dei giocatori che ci puniscono ad ogni errore. Abbiamo un po’ perso la testa a un certo punto, quando i giuliani hanno cambiato modulo difensivo. Ci siamo esposti ai contropiedi. Poi analizzeremo tutto dal punto di vista tattico ed organizzativo, però è importante che ognuno dei giocatori capisca che per alzare il livello, bisogna giocare meglio individualmente», conclude l'allenatore classe 1981.