Cavendish: «Dopo due anni ho battuto la depressione. Senza farmaci»

Due anni di lotta per sconfiggere la depressione. Mark Cavendish, campione britannico del ciclismo, ne ha parlato con il Times, raccontando la sua gioia per esserne venuto fuori. «Non solo la mia salute fisica è stata compromessa negli ultimi due anni - ha raccontato il velocista, 34 anni - Durante questo periodo ho combattuto molto contro la depressione clinica, che mi è stata diagnostica nell'agosto 2018». «Ero al buio. E sono dall'altra parte, grazie. Penso di esserne uscito, ed è bello», ha continuato il ciclista del team Bahrain.

Cavendish ha all'attivo 146 vittorie su strada, compreso il campionato del mondo nel 2011. Ha vinto anche 30 tappe del Tour de France e 15 del Giro d'Italia. Il ciclista ha chiarito che si è rifiutato di assumere antidepressivi - «non ho preso alcun farmaco» - ma si è affidato al parere di un esperto. A causa della pandemia di Covid-19, Cavendish è tornato a casa sull'isola di Man dopo aver accettato, come i suoi compagni di squadra, un differimento dello stipendio di tre mesi. «Poter fare ciò che fanno i genitori mi rende felice, mi motiva molto e mi tiene alto il morale» ha detto il ciclista, padre di tre figli. Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA