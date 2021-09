Ciclismo, Colbrelli medaglia d'oro nella prova in linea agli Europei

Sonny Colbrelli vince l'oro nella prova in linea su strada ai campionati europei di ciclismo in corso di svolgimento in Trentino. Il campione d'Italia ha preceduto nella volata finale il belga Remco Evenepoel. Terzo il francese Cosnefroy a un minuto e 30 secondi.

Per l'Italia quella del bresciano Colbrelli è la quarta vittoria consecutiva in questa prova degli Europei di ciclismo. «Avevo addosso un pò di pressione - ha commentato...

