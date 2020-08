Rientra in Belgio oggi Remco Evenepoel, il ciclista belga protagonista di una terribile caduta due giorni fa al Giro di Lombardia e poi ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como. Oggi alle ore 12 lascerà l'ospedale per essere trasferito in aereo in Belgio. Lo stato clinico del paziente, riferisce l'ospedale, è stazionario. Già ieri si era saputo che non è in pericolo di vita e i parametri vitali sono buoni. Ha riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro. Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA