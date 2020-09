TORRE DEL GRECO. Festa grande a Torre del Greco per la partenza della sesta tappa del Giro Rosa, la più importante kermesse ciclistica femminile al mondo.



Strade chiuse e tante persone in strada per salutare le atlete della rassegna organizzata dal patron Giuseppe Rivolta e a livello locale da Francesco Vitiello, con in testa la maglia rosa dell'olandese Annemiek Van Vleuten.



Tanti applausi anche per Elisa Longo Borghini, attesa in questa frazione che si concluderà a Vulcano Buono a Nola che prevede lungo i suoi 97,5 chilometri diverse salite, in particolare un gran premio della montagna di terza categoria. La partenza è stata data dal sindaco Giovanni Palomba e dall'assessore allo sport Gennaro Granato. © RIPRODUZIONE RISERVATA