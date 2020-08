L’Italia è impeccabile nella prima giornata delle gare in linea degli Europei di Plouay. Due successi in un giorno, uno più bello dell’altro: un dominio assoluto delle nazionali di Davide Cassani e Dino Salvoldi, che sono riuscite a conquistare il titolo europeo sia tra le ragazze Under 23 che tra gli uomini Elite, con le vittorie di Elisa Balsamo e Giacomo Nizzolo.



Per il corridore milanese si tratta del secondo successo consecutivo dopo il trionfo ottenuto domenica scorsa al campionato italiano. In gruppo, quest’anno, non vedremo quindi il simbolo tricolore, in quanto Nizzolo indosserà la maglia più importante in ordine di categoria, quella di campione continentale. Per la nazionale di Davide Cassani è il terzo successo consecutivo al campionato europeo: nel 2018 si impose Matteo Trentin, nel 2019 Elia Viviani e nel 2020 Giacomo Nizzolo.



Senza dubbio è il trionfo più importante nella carriera del campione d’Italia in carica, che porta a casa un trionfo finalizzato dallo splendido lavoro di tutta la nazionale azzurra. Sul circuito di Plouay l’Italia l’ha fatta da padrone soprattutto nel finale, in quanto, grazie al lavoro di gruppo, Nizzolo è riuscito a rimanere coperto fino agli ultimi metri. Perfetti sono stati Matteo Trentin, capace di ricucire sugli ultimi corridori in fuga, Davide Ballerini e Davide Cimolai, che hanno permesso al milanese di trionfare. Nulla da fare per il beniamino di casa, il francese Arnaud Demare, e per Pascal Ackermann, che si devono accontentare del podio.



Successo anche in ambito femminile Under 23 con Elisa Balsamo. Anche in questo caso, le ragazze guidate da Dino Salvoldi sono state autrici di un lavoro impeccabile, che si è concluso con tutte le ragazze della nazionale sotto al podio a cantare l'inno nazionale. La 22enne si era già imposta al mondiale 2016, quando era Juniores, e sotto la guida della sua squadra, la Valcar-Travel&Service, sta crescendo sempre di più. Nelle prime 10 al traguardo troviamo anche Chiara Consonni, autrice di una splendida prestazione in appoggio alla sua compagna.